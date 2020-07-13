عودة القداسات في كنائس دشنا اعتبارا من 20 يوليو

قرر الأنبا تكلا، أسقف دشنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس بمحافظة قنا، إعادة فتح الكنائس بالإيبارشية اعتبارا من 20 يوليو الحالي، بعد غلقها منذ 21 مارس الماضي بناء على قرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا تكلا، إنّه بعد الاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل وزارة الصحة في كنائس الإيبارشية بالصوت والصورة، وبعد الاجتماع مع الكهنة واستطلاع رأيهم، تقرر الالتزام بالقرارات السابقة للجنة الدائمة للمجمع المقدس، وبدء القداسات اعتبارا من الإثنين المقبل.

وأضاف الأسقف أنّه تقرر إقامة أكثر من قداس في اليوم حسب إمكانيات كل كنيسة، مع الالتزام في كل قداس بنفس الإجراءات الصحية المتبعة.

وكانت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس قررت في 27 يونيو الماضي، تفويض كل أسقف في قرار فتح أو استمرار غلق الكنائس بناء على المعطيات الصحية حول منحنى الإصابات والفيات بالوباء في كل إيبارشية.