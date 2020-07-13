لطفي لبيب .. "المسرحجي" الذي لمع بالسينما والتلفزيون

عشقه الجمهور لأداءه البسيط النابع من موهبته الكبيرة والتي من الصعب تكرارها، أحب الجمهور ضحكته المميزة وظهوره الطاغي سواء بالأفلام السينمائية أو المسلسلات التلفزيونية.

لطفي لبيب صاحب الأسلوب المميز في الأداء التمثيلي، والذي بدأ مشواره الفني مثلما بدأه العظماء من الفنانين على خشبة المسرح، عشق لطفي لبيب التمثيل والمسرح وفور حصوله على ليسانس كلية الآداب التحق بمعهد الفنون المسرحية، ومن ثم شارك في حرب أكتوبر 1973 ليعد واحدا من أبرز الفنانين الذين شاركوا في العبور العظيم.

وبالرغم من تأخر بداية مشواره الفني بعد تخرجه إلا أنه في مع مطلع ثمانينيات القرن الماضي كانت بدايته مع مسرحيات "المغنية الصلعاء" مع المخرج سمير العصفوري ومسرحية "الرهائن".

وحقق لطقي لبيب بعد ذلك العديد من النجاحات في مشاركته بالأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية ومع تغير السينما وظهور الأجيال الشاب لم يتوقف "لبيب" ولكنه دعم الأجيال الجديدة بخبرته وموهبته ليقدم العديد من الأفلام اسينمائية معهم ليعتبروه بمثابة الأب والأستاذ لهم.

تاريخ طويل من العطاء الفني ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية تعاون خلالها لطفي لبيب مع كبار الفنانين والمخرجين ليحبوا الجمهور وينتظر ظهوره دوما وأعماله الجديدة لبساطته وإنسانيته الشديدة وخفة ظله التي جعلته واحد من كبار الفنانين الذين قدموا الكوميديا في تاريخ الفن المصري.