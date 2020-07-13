303 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات في بالساحل الشمالي

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، مع شركة المدكور للمشروعات الهندسية المتكاملة، عقد إنشاء محطة محولات الضبعة جهد 220/66/22 ك.ف سعة (2*175+3*40) م .ف.أ.

وأكدت مشالي أن هذا المشروع يهدف إلى تدعيم الشبكة القومية الموحدة بمنطقة الساحل الشمالي، بديلا عن المحطة المؤقتة القائمة، ويتبع هذا المشروع لمنطقة كهرباء الاسكندرية وغرب الدلتا.

ويمول المشروع من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بقيمة إجمالية 303 ملايين جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد، تأتي مثل هذه الأعمال تأكيدا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء.