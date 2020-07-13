محافظ أسيوط يتفقد باكورة إنتاج مزارع أسماك المستشفى البيطري التعليمي

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بدور كلية الطب البيطري الذي يمتد إلى تقديم دور متميز في خدمة المجتمع وتسخير ما تملكه الكلية من إمكانيات علمية من أجل زيادة الثروة السمكية والحيوانية بمختلف أنواعها ودعم القائمين عليها من المزارعين والأفراد في محافظة أسيوط ومحافظات الوجه القبلي.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس جامعة أسيوط للمستشفى البيطري التعليمي الجديد، والتي شهد خلالها عملية صيد للسمك البلطي في أول إنتاج للمزارع السمكية بالمستشفى.

و أكد "الجمال" توفير كافة سبل الدعم لاستمرار نجاح مشروع المزارع السمكية بالطب البيطري والعمل على مضاعفة إنتاجها وإنشاء المزيد من الأحواض متعددة الأحجام، والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة، موجهًا بضرورة إنشاء منافذ بيع داخل أماكن ثابتة بالحرم الجامعي، لإتاحة تلك الإنتاجية لأفراد المجتمع الجامعي بأسعار أقل عن نظيرها بالسوق الخارجية.

وقالت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة، إن مستشفى الطب البيطري تُعد أحد الصروح الرائدة في أسيوط، والأضخم من نوعها على مستوى الجامعات المصرية، والتي تقدم خدمة صحية وعلاجية بيطرية متخصصة لكافة محافظات الصعي ، وهو ما يمثل استكمالًا لما تقوم به الكلية من قوافل بيطرية بصفة دورية على مدار العام لخدمة المزارعين بمختلف قرى ونجوع الصعيد.

وأوضحت الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري، أن المستشفى - المقامة على مساحة 10 أفدنة - تضم عددًا من المباني التعليمية المتخصصة والمشروعات العلمية والخدمية في المجال البيطري ومن أحدثها المزارع السمكية، والتي تضم حوضين للاستزراع السمكي بمساحة إجمالية تبلغ 280 متر مربع، والذي بدأ في الإنتاج بدفعة أولى تجريبية سابقة وتُعد تلك الإنتاجية هي الثانية من نوعها بعد مضاعفة الكمية، ومن المقرر مضاعفتها مرة أخرى فى الإنتاجية القادمة لتصل إلى 600 كجم في المرة والمتاحة للجمهور من منتسبى الجامعة بسعر 25 جنيه للكيلو الواحد من السمك البلطي.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الهادي، رئيس قسم طب الأحياء المائية، أن الفترة الزمنية لاستزراع السمك الزريعة في الأحواض تتراوح لبن 5 إلى 6 أشهر حتى تصل السمكة للوزن المناسب للصيد، والذي يتراوح بين 250 إلى 300 جرام للسمكة الواحدة، وجاري العمل على مضاعفة إنتاج الأحواض حتى تصل إلى 1000 كيلو من تلك المساحة والتي تبلغ نحو قيراط واحد فقط، مشيرًا إلى أن تكلفة الزريعة لا تتجاوز ألف جنيه، بينما يصل تكلفة العلف خلال فترة الزراع نحو 9 آلاف جنيه وهو ما يعد مشروع إنتاجي ناجح ومتميز من مشروعات الجامعة الخدمية والمسخرة لصالح المجتمع.