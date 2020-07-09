رئيس جامعة أسيوط: استثناء بعض الفئات من قرار منع الإجازات

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، قرارا بالموافقة على استثناء بعض الفئات من قراره الصادر سابقا بإرجاء الموافقة على الإجازات الوجوبية والجوازية الخاصة بالأطقم الطبية والمطبق عليهم كادر المهن الطبية والمتضمن بعض القواعد الهادفة إلى الحد من منح تلك الأجازات لحين انتهاء الجائحة.

وأوضح أن قراره الجديد تضمن بعض الفئات المستثناة من قرار تأجيل الإجازات وهو الموافقة على منح إجازات رعاية طفل بشرط أن لا تقل عن عام ولا يجوز قطعها، وذلك للأمهات ممن لديها طفل يقل عمره عن عامين بعد انتهاء فترة إجازة الوضع الخاصة بهن، وأيضا الموافقة للأمهات على إجازات رعاية الطفل ممن في حالة صحية تحتاج إلى رعاية خاصة مثل ذوي الإعاقة والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم شهادات طبية تثبت الوضع الصحي للطفل.

وأضاف الدكتور طارق الجمال، أنه بموجب ذلك القرار تم استثناء أيضا الزوجات المتقدمات بطلب مرافقة زوج خارج البلاد أو كذلك لداخل البلاد مع تقديم عقد السكن وأن يكون مضى عليه أكثر من عام، وكذلك ما يفيد بمقر عمل الزوج .

وأضاف الدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن ذلك القرار جارى تطبيقه على الأطباء ، والتمريض ، والصيادلة، والفنيين المخاطبين بكادر المهن الطبية وذلك من العاملين بكافة مستشفيات أسيوط الجامعية ومستشفى معهد الأورام ومستشفى الطلبة وذلك بما يضمن انتظام مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها ضمن خطة الطوارئ المعلنة ورفع حالة الاستعدادات القصوى لحين انتهاء جائحة كورونا.