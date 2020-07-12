رئيس جامعة أسيوط يكشف عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفرق النهائية

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى المتاحة للطلاب الممتحنين بالفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على صحة وسلامة الممتحنين والمراقبين يمثل أولوية قصوى فى أعمال الامتحانات الجارية.

جاء ذلك جولة رئيس الجامعة التفقدية للجان الامتحانات بكليتي التربية النوعية والتربية، حيث أكد أن لجان الامتحانات منعقدة وفق الإجراءات الاحترازية المحددة، والتي تشمل عدم تجاوز الطاقة العددية داخل اللجان بأكثر من ثلث الطاقة الفعلية لكل لجنة، مع وضع أرقام الجلوس في أكياس بلاستيكية لمنع انتشار الفيروسات والميكروبات بين الطلاب.

وأشار "الجمال" إلى أن أعمال الكنترولات تشهد تطبيق التصحيح الإلكتروني بكافة الكليات، ضمن خطة الإجراءات الوقائية، وللإعلان النتائج في أسبوع على الأكثر عقب انتهاء الامتحانات.

ولفت الدكتور شحاتة غريب إلى اطمئنان إدارة الجامعة على التزام الكليات بتطبيق خطة مواجهة فيروس كورونا، والتي أُعدت مسبقًا خلال مرحلة الاستعدادات للامتحانات، مشيرًا إلى تخصيص لجان امتحانات للحالات المرضية لإجراء امتحاناتهم لحين ظهور نتيجة الفحص الطبي الخاص بهم.