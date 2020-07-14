ستستخدم بالمترو.. تعرف على مميزات القطارات المكيفة الكورية الجديدة

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول الدفعة الثانية من صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديداً للعمل بالخط الثالث للمترو، إلى ميناء الإسكندرية، أمس.

وكانت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، قد وقعا اتفاقا حول صفقة القطارات بإجمالي تكلفة 317 مليون يورو، إضافة إلى 640 مليون جنيه مصري من الخزانة العامة للدولة، وبما يعادل 6.361 مليار جنيه.

وتشمل الصفقة عقد صيانة للقطارات لمدة ثماني سنوات، بالإضافة إلى تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي روتيم وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

وترصد "الوطن" في 7 معلومات، المميزات التى تتمتع بها القطارات المكيفة الكورية الجديدة والتى ستعمل بالخط الثالث للمترو وهى كالتالى:

1- تتمتع القطارات الجديدة بنظام تكييف هواء عالي السعة.

2- القطارات مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية.

3- القطارات الكورية الجديدة مزوده بكاميرات تليفزيونية مثبتة للمراقبة المركزية للسكة.

4- يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

5- يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار.

6- تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل.

7- تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع.