تعافي 30 حالة من كورونا بعزل العديسات بالأقصر

أعلنت وحدة العناية المركزة بمستشفى العديسات للعزل الصحي بالأقصر، والمخصص لاستقبال حالات العناية الحرجة وشديدة الخطورة لمرضى الكورونا، اليوم الاثنين، عن تعافي 30 حالة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك على مدار أسبوع من كبار السن وخروجهم لمنازلهم بعد تحول نتائجهم من الإيجابية للسلبية، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفى.

وقال الدكتور محمود العجمي، نائب مدير المستشفى ومدير فريق العزل، إنه من بين حالات التعافي سيدتين بعد قضاء 22 يوما داخل العناية المركزة وخروجهم واحتفالهم بالزغاريد.

وخرجت الحالات تحت قيادة ومرور مدير عام المستشفى، وتحت إشراف الدكتور منتصر عبد الفتاح استشاري العناية المركزة، يوسف شعبان أبو عقرب، محمود الصغير مشرفي تمريض المستشفى.