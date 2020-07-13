وزير الخارجية التركي: هناك مصالح مشتركة بين القاهرة وأنقرة

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في لقاء صحفي، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية التركية، بأنقرة، إن هناك مصالح مشتركة بين مصر وتركيا.

وبحسب ما ذكرته قناة "تي آر تي" العربية، أفاد جاويش أوغلو أن المصالح المشتركة بين القاهرة وأنقرة متعددة، مؤكدًا أن كلا الدولتين يتبادلان وجهات النظر السياسية فيما يتعلق بليبيا وإيقاف العناصر الإرهابية وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

يُذكر أن وزير الخارجية التركي، تحدث بشكل إيجابي سابقًا عن القاهرة، إذ أكد أن مصر دولة مهمة للشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وأن العالم الإسلامي يحتاج أن تكون مصر قوية ومستقرة.