نائب: نظام أردوغان "هش".. وفضائحه تتوالى بعد تجسسه على معارضيه بالخارج

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن النظام الإرهابي التركي ممثلًا فى سلطان الدم والإرهاب رجب طيب أروغان أصبح هشًا، وفضائحه تتوالى بعد تجسسه على معارضيه بالخارج.

وأشار "أباظة"، فى بيان أصدره اليوم، إلى ما كشفت عنه الوثائق من أن السفارة التركية ببولندا جمعت معلومات استخباراتية عن معارض لأردوغان للمساعدة في صياغة قضية جنائية زائفة ضده، وأن السفارة التركية قدمت معلومات عن مواطن تركي يعيش في بولندا، وأبلغت وزارة الخارجية في أنقرة بهذه المعلومات، وتم استخدامها فيما بعد في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب ضد المعارض للحكومة. موضحًا أن ذلك بمثابة دليل قاطع على تخبط نظام أردوغان الذي تفرغ لقمع معارضيه داخل تركيا وخارجها.

وأكد النائب أن المعارضين لنظام أردوغان أصبحوا يزدادون يومًا بعد يوم، لدرجة أن هناك من يخرج من داخل نظام أردوغان لينضم إلى المعاضة التركية بعد تأكدهم بقرب سقوط النظام، بسبب فشل سياساته الداخلية والخارجية، والقيام بأعمال إرهابية وإجرامية داخل سوريا وليبيا.

وأكد عضو البرلمان أن هناك احتقانًا كبيرًا بين الشعب التركي بسبب سياسات أردوغان، وتحويل تركيا لسجن كبير لكل من يعارض سياساته.