وكيل نقل البرلمان: الرئيس السيسي ضرب المثل اليوم في جبر الخواطر

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل نقل البرلمان، بافتتاح الرئيس السيسي مشروع الأسمرات اليوم، ومن من أهم المواقف هو جبر الرئيس السيسي للمواطنين والأطفال، ولقائه معهم بصفة الأب والمسئول عنهم، حيث التقى أثناء الجولة بعدد من المواطنين وتبادل الحديث معهم مستفسراً عن ظروفهم المعيشية والوقوف علي طلباتهم وملحوظاتهم، وكذلك للاطمئنان علي احوالهم في ظل جائحة فيروس كورونا وجهود الدولة لمكافحة الفيروس والاجراءات الاحترازية ذات الصلة.

وأكد وكيل نقل البرلمان أن الدولة حققت نجاحات فى هذا الملف لا ينكرها أحد، حيث إن المكسب الحقيقى هو الحصول على ثقة المواطن، وطمأنينته بأن الحكومة ستزيل المنطقة غير الآمنة التى يسكن بها لتعوضه بوحدة سكنية لائقة، فى مجتمع سكنى يتمتع بالخدمات المختلفة، وهو ما حدث فى مختلف المحافظات، وبعد أن كانت الحكومات السابقة منذ سنوات يصعب عليها إقناع سكان هذه المناطق، أصبحوا الآن هم من يطلبون التطوير، لثقتهم فى نوايا الحكومة للتطوير.