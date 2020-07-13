حجز الطعن على حكم الإعدام والسجن في قضية "لجان كرداسة" للحكم 28 سبتمبر

قررت محكمة النقض حجز طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد في قضية "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة" للحكم بجلسة 28 سبتمبر القادم. ويطالب المحكوم عليهم محكمة النقض بقبول طعنهم على حكم الجنايات بإدانتهم وفقا للمذكرات المقدمة من دفاعهم وتضمنت أوجه الطعن على حكم الإدانة.

وفي حالة قبول الطعن ستصدر محكمة النقض حكما جديدا في القضية أو ستحدد موعدا لنظر موضوع القضية أمامها.كانت محكمة الجنايات عاقبت 6 متهمين في القضية بالإعدام والسجن المؤبد ل 13 آخرين بالإضافة لمعاقبة متهمين آخرين بأحكام سجن مشدد تراوحت بين 15 سنة و 3 سنوات قبل أن يطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه.

وصدر حكم الجنايات ضد المحكوم عليهم بموجب اتهامات نسبت لهم تتعلق بالانضمام لتنظيم إرهابي يعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون وارتكاب جرائم عنف أسفرت عن سقوط ضحايا.