تحرير 815 محضرا خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز بدمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، عدة حملات على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، أسفرت عن تحرير 815 محضرًا حيال المخالفات التي جرى رصدها.

وجرى تحرير 247 محضرًا للمخابز لوجود مخالفات متعددة من بينها نقص وزن رغيف الخبز وتوقف عن الإنتاج، بالإضافة إلى تحرير 547 محضرًا للأسواق لوجود مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، ورصد حالات غش تجاري، وعدم وجود شهادات صحية.

وفيما يخص المواد البترولية، جرى تحرير 21 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار الغاز، فضلًا عن تحرير 4 محاضر جنح لوجود مخالفات متعددة منها بيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، واستخدام اسطوانات منزلية وتجارية.