صحة البحيرة: حرق أكثر من 174 طن نفايات طبية خلال يونيو الماضي

شددت محافظة البحيرة، على ضرورة التخلص الآمن ورفع النفايات الطبية الخطرة من جميع المنشآت الطبية "حكومية وخاصة"، ليجري حرقها والتخلص الآمن منها، وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة والقدرة الاستيعابية للمحارق التابعة لمديرية الصحة، وعدم تراكمها كي لا تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة للمواطنين.

وأشار الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، إلى جهود إدارة النفايات بالمديرية في التخلص الآمن من تلك النفايات الطبية الخطرة، حيث بلغ إجمالي ما جرى حرقه من النفايات الخطرة بالمنشآت الحكومية والخاصة خلال الأسابيع الأربعة الماضية 174 طنًا و250 كجم.

وبلغ عدد التعاقدات للمنشآت الخاصة مع أجهزة المعالجة "المحارق" 156 تعاقدًا، وجرى إرسال 46 ترخيص تداول نفايات طبية خطرة للمنشآت الحكومية والخاصة الخطرة، كما جرى المرور على 15 منشأة حكومية، لمتابعة أعمال منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.