لطفي لبيب: زودت أجري بعد "السفارة في العمارة".. وهنيدي حذرني من الدور

اعتبر الفنان الكبير لطفي لبيب فيلم "السفارة في العمارة" للمخرج عمرو عرفة، وبطولة الزعيم عادل إمام، بمثابة نقلة في مسيرته الفنية.

وقال لبيب، لـ"الوطن"، إن هذا الفيلم تسبب في زيادته لقيمة أجره، لأنه حظي بمشاهدة جماهيرية كبيرة، انطلاقاً من كونه بطولة عادل إمام، بحسب قوله، مضيفاً: "أصبحت مطلوباً بشكل مضاعف بعد هذا الفيلم، الذي اعتبره علامة كبيرة في حياتي الفنية.

وأشار إلى تحذير صديقه الفنان محمد هنيدي له من قبوله تجسيد دور السفير الإسرائيلي بالفيلم، حيث قال له: الناس بتحبك وممكن يكرهوك، فرد عليه بقوله: "لأ وهتشوف".

تدور أحداث الفيلم حول المهندس "شريف خيري"، الذي يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، ويضطر إلى العودة لمصر بعد غياب عشرين عامًا، ليفاجأ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته ويحاول جاهدًا بيع الشقة في إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.

وشارك في بطولة الفيلم داليا البحيري، خالد زكي، أحمد راتب، ميسرة، نرمين ماهر، ضياء الميرغني وكوكبة من النجوم، من تأليف يوسف معاطي وإخراج عمرو عرفة.