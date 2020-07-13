مؤلف وكاتب.. الوجه الأخر لـ لطفي لبيب

بالرغم من نجاحه في مجال التمثيل وتقديمه العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات والمسرحيات، إلا أن هناك جانبا آخر من شخصية الفنان لطفي لبيب وهو الكتابة.

يعد الفنان لطفي لبيب واحدا من الفنانين أصحاب الثقافة والمعرفة الكبيرة، وكانت له عددا من التجارب مع التأليف والكتابة بشكل عام، ففي خلال مشواره الفني كتب "لبيب" عدد من مسلسلات الأطفال والتي قد ساهم في إنتاجها أيضا.

وفي عام 2009 كتب الفنان لطفي لبيب الفيلم القصير "جنازة أم حسن" من إخراج ياسر زايد، وفي فبراير العام الجاري إستضاف قصرالسينما الفنان لطفى لبيب، ضمن برنامج "نجم وندوة" وتم عرض الفيلم القصير.

كما تم تكريم الفنان لطفي لبيب، وفي العام التالي كتب "لبيب" الإعداد للفيلم الوثائقي "صرخة الأحجار" والذي تم عرضه في عدد من المهرجانات، كما أصدر لبيب كتاب "الكتيبة 26" عام 2010 وهو نص سينمائي تناول من خلال حرب وانتصار أكتوبر 1973.

ولم يقتصر حب الفنان لطفي لبيب للكتابة على الفن فقط، ولكنه عقب ثورة 25 يناير قام بكتابة ونشر العديد من المقالات في عدد من الصحف المصرية ودوما ما كان يتابع القراء مقالاته.