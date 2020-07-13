وزير التعليم العالي يشيد بتجهيزات مبنى امتحانات جامعة عين شمس

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، مبنى الامتحانات الذي طورته الجامعة تطويرا شاملا ليسع طاقة استيعابية أكبر من طلاب الجامعة بمختلف الكليات، تحت إشراف قطاع شؤون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود.

جاء ذلك بعد انتهاء أعمال تطوير وتجديد مبنى الامتحانات بالجامعة في وقت قياسي، للتيسير على الطلاب على مدار اليوم في فترات امتحانية متتالية من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء.

وأشاد وزير التعليم العالي بمستوى التجهيزات والتطوير الذي تحققه الجامعة يوما بعد يوم، بينما استعرض الدكتور محمود المتيني أوجه التطوير وتزويد القاعات بالتهوية الجيدة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناجي عبدالمؤمن عميد كلية الحقوق، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس.