بعد والدته.. وفاة سائق بإدارة بني سويف الصحية مُصابا بكورونا

لفظ سائق بإدارة المتوطنة بالإدارة الصحية بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، اليوم، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

واستقبل مستشفى الفشن جنوب بني سويف، سيد خلف، سائق بإدارة المتوطنة بالإدارة الصحية بالفشن، مصابًا بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور الأعراض عليه واحتجازه داخل المستشفى.

وخضع المتوفى للعلاج تحت الإشراف الطبي من قبل مديرية الصحة بمحافظة بني سويف قبل أن تتدهور حالته الصحية ويلفظ أنفاسه الأخيرة داخلها.

وشارك المتوفى في أعمال تطهير وتعقيم شوارع ومنازل مركز الفشن ضد فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة.

وتبين وفاة والدته قبل أسبوعين متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونعى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة أمنية أبو جبل مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، والدكتورة زهراء العربي مدير إدارة المتوطنة، المتوفى، مقدمين خالص العزاء لأسرته.