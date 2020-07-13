طقس الغد مائل للحرارة رطب على معظم الأنحاء.. والملاحة البحرية مضطربة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة، لطيف ليلًا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على كليهما.

وبالنسبة لحالة الرياح أضاف الخبراء أنّه يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 24

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 34 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 32 23

بلطيم 31 24

مطروح 28 22

السلوم 32 20

سيوة 36 21

بورسعيد 32 24

دمياط 31 23

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 37 23

العريش 32 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 25

نخل 37 19

نويبع 37 28

طابا 36 25

كاترين 33 17

الطور 33 25

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 29

إدفو 41 27

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 40 28

شلاتين 37 29

أبو رماد 38 28

حلايب 33 30

رأس حدربة 33 29