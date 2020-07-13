فيديو.. الأرصاد عن طقس اليوم: "جيد للغاية في المناطق الساحلية.. والحرارة بالقاهرة 35 درجة"

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس كانت أجواءه لطيفة جدا على مدار ساعات مضت، بسبب تكون بعض السحب التي حجبت آشعة الشمس مع الساعات الأولى من الصباح الباكر، مما أعطى إحساس بتحسن حالة الطقس مع الساعات الأولى من النهار، ولكن مع بداية سطوع شمس اليوم تتبخر السحب التي تكونت وتبدأ الرؤية في التحسن.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن طقس اليوم سيكون شبيه لطقس الأمس ولكن محتمل في بعض المناطق المكشوفة أن يكون هناك نشاط خفيف للرياح مما يساعد على تقليل نسب الرطوبة، شارحا أن المناطق الساحلية والسواحل الشمالية يكون الطقس فيها جيد للغاية خصوصا في المساء بسبب نسيم البحر رغم ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابع شاهين أن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية بصفة عامة من 29 لـ30 درجة مئوية، والقاهرة والوجه البحري خلال هذه الفترة من 35 لـ36 درجة، ومحافظات شمال الصعيد درجات الحرارة تتراوح بين 37 و38 درجة، وجنوب الصعيد تتجاوز درجات الحرارة الـ40 درجة، مناشدا المواطنين بجنوب الصعيد بتجنب آشعة الشمس قدر المستطاع.