الأرصاد: الحرارة بين 35 و37 درجة على مدار الأسبوع.. و80% رطوبة

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن دول الخليج تصل لأكثر من 40 درجة، وهو المصدر الأساسي في الكتلة الهوائية التي تؤثر على حالة الطقس بمصر في الوقت الحالي.

وشرح شاهين أن هذه الكتلة الهوائية المرتفعة بدرجات الحرارة بمجرد مرورها على البحر المتوسط تكتسب كمية كبيرة من بخار الماء نتيجة تبخيرها لكميات كبيرة من بخار الماء المتواجد بالبحر المتوسط وتعمل على انخفاض درجات حرارة هذه الكتلة لـ29 و30 درجة مئوية؛ ولكنها تكون محملة بكمية كبيرة جدا من بخار الماء وتعمل على رفع نسب الرطوبة لـ90% من سواحلنا الشمالية.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه بمجرد دخول هذه الكتلة على مناطق الدلتا والقاهرة تبدأ تقل هذه الرطوبة نسبيا وترتفع مرة أخرى درجات الحرارة تدريجيا وتصل نسب الرطوبة على القاهرة 80% ودرجات الحرارة تصل خلال ساعات النهار لـ35 و36 درجة مئوية.

وأوضح شاهين أن نسب الرطوبة تعمل على مزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، مؤكدا على أن منخفض الهند الموسمي يؤثر على حالة الطقس طوال شهري يوليو وأغسطس، وتكون الكتلة السائدة على الجمهورية ولكن نأمل أن تخفض درجات الحرارة خلال أيام عن المعدلات.

وأشار شاهين إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد نشاطا للرياح محدود في بعض الأوقات، مما يقلل الإحساس بالرطوبة، لافتا إلى أن درجات الحرارة تترواح بين 35 و37 درجة على مدار الأسبوع بالنسبة للقاهرة وبالنسبة للسواحل الشمالية تتراوح درجات الحرارة من 29 لـ30 درجة ودرجات الحرارة ممتعة جدا بهذه الأماكن ولكن نسب الرطوبة تكون أعلى.