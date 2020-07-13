موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره غرناطة، اليوم الإثنين، الموافق 13 يوليو، في إطار مباراة إياب منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة

وتقام مباراة ريال مدريد وغرناطة على ملعب " نويفو لوس كارمينيس"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports HD بصوت المعلق حفيظ دراجي.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة

وتنطلق مباراة ريال مدريد وغرناطة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الأول في الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، بينما يحتل فريق غرناطة المركز التاسع برصيد 50 نقطة.