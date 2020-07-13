أخبار البنوك.. ما هي البنوك التي تقدم ماكينات الـPOS مجانا للتجار؟

أعلنت عدد من البنوك الحاصلة على القبول الإلكتروني QR كود، إتاحة الحصول على ماكينات نقاط البيع POS للتجار والصيادلة مجانًا، إذ تستخدم هذه الماكينات في سداد قيمة المنتجات التي يبيعونها بشكل إلكتروني سواء ببطاقات الدفع أو عبر المحافظ الإلكترونية.

وتتيح هذه البنوك إمكانية الحصول على الماكينة بشكل مجاني عن طريق الاتصال بالخط الساخن، أو من خلال مواقعها الإلكترونية دون عناء الذهاب إلى الفروع.

وكان أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات قال في تصريح سابق لـ"الوطن" أنّ هناك 7 بنوك حصلت على ترخيص الـQR code تتمثل في الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي، قطر الوطني الأهلي، العربي الأفريقي، إسكندرية والقاهرة.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي تفاصيل الحصول على ماكينة POS مجانًا على هذا النحو.

تفاصيل الحصول على ماكينة POS

وماكينة الـpos هي ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية وتستخدم ماكينات البيع النقدية في عمليات الدفع في المتاجر بواسطة البطاقات البنكية المختلفة، فهي تحول المدفوعات مباشرة إلى الحساب البنكي لأصحاب المتاجر، وبالتالي توفر مرحلة نقل وإيداع الأموال.

ومدة المبادرة للتقديم اعتبارًا من 1 يونيو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، ويكون التاجر معفي من أي عمولات لحركات الشراء حتى 30 سبتمبر 2020 ولا يسري الإعفاء على معاملات التقسيط، وأيضًا معفي من إيداع 5000 جنيه كشرط لفتح حساب جديد.

وهناك بعض الشروط للحصول على ماكينة pos وهي على النحو التالي:

شروط امتلاك ماكينة pos

- يقتصر استخدام الماكينة على الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص غير المسجلين لدى أي بنوك قابلة أخرى.

- يلتزم البنك بالتأكد من عدم وجود ماكينات نقاط بيع إلكترونية أخرى تخص بنوك أو مُيسري عمليات دفع لدى كل التجار والشركات المستهدفة لنشر نقاط البيع الإلكترونية المشار إليها.

- يجوز للبنك الحصول على إقرار من التاجر كأحد الوسائل للتأكد من ذلك.

- لا يجوز استخدام الماكينات المشار إليها في أي منظومة مغلقة.

- يجب أن تقبل الماكينات البطاقات الصادرة من جميع الشبكات المرخص لها من البنك المركزي بالعمل في مصر.

- يحذر على مُيسري عمليات الدفع بتحميل أكثر من برنامج دفع إلكتروني على الماكينات، على أن يكون البرنامج معتمدًا من البنك القابل.

الأوراق المطلوبة للحصول على ماكينة pos

1. سجل تجاري.

2. بطاقة ضريبية.

3. حساب جار بالبنك الحاصل على الرخصة.

وكان البنك المركزي اشترط إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الكثافات العالية للمعاملات النقدية الورقية مثل محطات الوقود والسوبر ماركت والصيدليات، مع الالتزام بالحد الأدنى لمواصفات نقاط البيع الإلكترونية POS ونقاط البيع الإلكترونية المصغرة Mini POS وضرورة وضع عبارة (إهداء من البنك المركزي المصري) على تلك الماكينات.

ويتيح بنك قطر الوطني QNB الأهلي ماكينة نقاط البيع بشكل مجاني وفوري، مع عدد من المزايا منها تركيب شريحة موبايل وإنترنت، والتركيب والصيانة مجانًا دون قيمة إيجارية، وتوفير رول ورق الماكينة مجانًا، مع توافر خاصية الـQR كود لاستقبال المدفوعات من جميع المحافظ الإلكترونية.

كما يتيح بنك قطر الوطني الأهلي برنامج تقسيط لعملاء هؤلاء التجار والمستشفيات والصيدليات من أجل تقسيط مشترياتهم ببطاقات ائتمان البنك حتى 36 شهرًا.

وتتضمن الماكينة خدمة أخرى وهي E-merchant /Portal والتي ستُمكن التاجر من متابعة ومراجعة وطباعة كشوف الحسابات الخاصة به على الماكينة، إلى جانب أنّ الماكينة تقبل الدفع بسهولة بالبطاقات الأجنبية.