وزارة البيئة توقع عقدا مع مستشفيات عين شمس لعلاج العاملين بها 

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة توفير رعاية صحية لائقة للعاملين بالوزارة، وحرصا منها على تقديم كل الخدمات الطبية المتميزة للعاملين وبالأخص المصابين بفيروس كورونا فقد نسقت مع الدكتور محمد أيمن عبدالوهاب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس لتوقيع عقد تقديم خدمات طبية وعلاجية مع مستشفيات جامعة عين شمس بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للسادة العاملين، وخاصة في ظل الأزمة الصحية التي يواجهها العالم نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن العقد المبرم بين الوزارة ومستشفيات الجامعة ينص على تقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية من جراحات وعيادات خارجية وغيرها من خدمات طبية للسادة العاملين بوزارة البيئة وذويهم والسادة المحالين على المعاش وأسر المتوفين، وتقوم المستشفى وفقا لبنود العقد باستقبال الحالات الحرجة والطارئة التي تتطلب تدخلا عاجلاً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزيرة البيئة على تطوير منظومة الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة لأسر العاملين وذويهم من خلال التعاقد مع مستشفيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والأطباء والمتخصصين.