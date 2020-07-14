طريقة تسجيل بيانات المرضى في مبادرة لإنهاء قوائم الانتظار

تستمر وزارة الصحة والسكان، في العمل بمبادرة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة.

ولتسجيل بيانات المرضي، يتم الاتصال عبر الخط الساخن 15300، الذى يعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، أو الدخول على الموقع الخاص بالمبادرة من هنـــــــــــــا، وتشمل الاسم «رباعى» ورقم التليفون ونوع العملية وتاريخ صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.

وتهدف المبادرة للبدء فورا في علاج هذه الحالات وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة مع مراعاة الحالات الحرجة، وتتواصل الغرفة المركزية لقوائم الانتظار بشكل دائم وفعال مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية لتحقيق الهدف من المبادرة.