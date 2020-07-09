الصحة: أجرينا 358 ألف عملية بمشروع إنهاء قوائم الانتظار

قال الدكتور أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة الميكنة لتطوير مشروع إنهاء قوائم الانتظار، إنّ عدد العمليات التي أجريت ضمن المشروع 358 ألفا حتى أمس، على مستوى 11 تخصص، بين إجراء عمليات جراحية أو الاستبدال بعلاج دوائي.

وأضاف سامي، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّه قبل تنفيذ المشروع كان المريض يستغرق عدة أشهر وقد تصل لسنة لإجراء عمليات لقوائم الانتظار، لكن المشروع حل المشكلة، بنسبة تتخطى 80%، إذ لا يتعدى تنفيذ الإجراء 14 يوما، وهناك بعض التخصصات تستغرق وقتا أكثر مثل الزراعات، لاعتماده على المتبرع.

وأكد أنّ مشروع إنهاء قوائم الانتظار لم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، لافتا إلى أنّهم يعملون الفترة المقبلة لتوفير ممرات آمنة لمستشفيات الفرز والعزل، متابعا: "في بداية المشروع واجهتنا بعض الصعوبات مثل فقد المصداقية لدى المواطن".