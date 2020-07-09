"الصحة": ضم القسطرة الطرفية والمخية لمبادرة "قوائم الانتظار"

قال الدكتور أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة الميكنة لتطوير مبادرة قوائم الانتظار، إن المشروع القومي للانتظار أعلن عنه الرئيس السيسي في 6 يوليو 2018 وكان هدفه تخفيف العبء عن المواطن في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة والتعاون الفعال بين جميع مقدمي الخدمة الطبية في مصر ولاسيما الحكومية والخاصة والجامعية، وتقديم الخدمة بأعلى جودة وكفاءة عالية ووجود قاعدة بيانات نستطيع من خلالها اتخاذ قرارات سليمة للمنظومة الصحية.

وأضاف "سامي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن المشروع بدأ بإجراء 9 عمليات جراحية وهي "قسطرة القلب وجراحة القلب المفتوح والأورام والعظام والعيون و3 زراعات هي الكلى والكبد والقوقعة، والنصف الثاني من المشروع جرى إضافة القسطرة الطرفية والمخية.

وأشار إلى أن الآلية المتبعة قبل المشروع تتضمن إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة أو تأمين صحي ولكن لم يكن بالإمكان متابعة تلك الحالات أو العمليات التي بها مشكلات في المستشفيات أو قوائم الانتظار في المستشفيات، لافتا إلى أن المشروع استعان بالميكنة لمتابعة عدد القرارات الصادرة.