"الجوانب القانونية لحل أزمة سد النهضة".. محاضرة لنبيل حلمي الأربعاء

يلقي الدكتور نبيل حلمي عميد كلية الحقوق الأسبق وأستاذ القانون الدولي، محاضرة بعنوان "الجوانب القانونية فى أزمة سد النهضة الإثيوبي"، تقام المحاضرة فى تمام الساعة الثانية من ظهر بعد غد الأربعاء، بدعوة من قسم العلوم السياسية بالجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

يستعرض الدكتور نبيل حلمي الجوانب القانونية لحل أزمة سد النهضة، سواء من خلال الأمم المتحدة وأجهزتها، أو بالطرق القضائية، بالإضافة إلى تسوية المنازعات بالطرق السلمية، مثل التفاوض والتحكيم واللجوء لمحكمة العدل الدولية.

تكتسب المحاضرة أهمية فى الوقت الراهن، خاصة في ظل التعنت الإثيوبي، ووجود خطورة على الأمن المائي المصري.