الطقس اليوم الثلاثاء 14-7-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة، لطيف ليلًا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلًا على كليهما.

الطقس في مصر

وبالنسبة لحالة الرياح أضاف الخبراء أنّه يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

الطقس في السعودية

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في السعودية، توقعات حالة الطقس، متوقعة أن تحد الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد لمنطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وعلى طول ساحل البحر الأحمر خاصة الطريق الساحلي (الليث- جازان).

في حين تكون السماء غائمة جزئيا على الأجزاء من شرق وشمال ووسط المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

الطقس في عمان

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في عمان أنّه من المتوقع أن يكون الطقس غائم جزئيا على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع وجود فرصة لسقوط الأمطار.

ومتوقع كذلك أن تزيل الغيوم على باقي محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب وهطول الأمطار وتكون رعدية على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة.