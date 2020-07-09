الأرصاد: تحسن الطقس حتى الجمعة وارتفاع درجات الحرارة بدءا من السبت

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم وغدا يشهدان تحسنا نسبيا مقارنة بالأيام الماضية، ومتوقع انخفاض الحرارة اليوم درجتين عن أمس، ما يشعرنا بتحسن الطقس بشكل محدود نظرا لارتفاع نسب الرطوبة على أغلب مدن البلاد، وهذا الطقس معتاد في مصر خاصة شهري يوليو وأغسطس.

وأضاف شاهين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ العظمى تسجل اليوم على القاهرة من 33 إلى 34 درجة، لافتا إلى أنّ التحسن في الطقس يستمر حتى الجمعة، محذّرا من الشبورة المائية في الصباح الباكر خلال الأيام المقبلة على الطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية.

وأشار إلى أنّ الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، كما أنّ الملاحة البحرية معتدلة في البحرين الأحمر والمتوسط، ومهيآن لعملية الصيد والملاحة، موضحا أنّ درجات الحرارة ستعاود ارتفاعها بدءا من السبت، إذ تسجل العظمى على القاهرة 36 درجة، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تتجاوز 80% أحيانا.