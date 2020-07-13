الطقس اليوم الاثنين 12-7-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، اليوم الإثنين، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في مصر

لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، حار نهارًا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتل ليلًا على كليهما.

وبالنسبة لحالة الرياح يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الأردن

كشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تبقى الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الطقس في الكويت

وكشفت إدارة الأرصاد الجوية بدولة الكويت، أن طقس يسوده شديد الحرارة نهارًا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة .

ويسود ليلا طقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .