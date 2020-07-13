"الأورمان" تستهدف توزيع 50 ألف كيلو لحوم و25 عجل للمستحقين في البحيرة

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستكمل نشاطها الموسمي فى توزيع لحوم الأضاحي على الأسر غير القادرة، في قرى ونجوع محافظة البحيرة، بتوزيع عدد 50 ألف كيلو لحوم أضاحي، و(25) عجل بلدي ضمن مشروع "صك الأضحية" لهذا العام، وذلك تحت رعاية اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة.

وأكد شعبان، أن الجمعية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية، الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظة البحيرة ونجوعها ومدنها، خاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا، لكى تحقق الغاية من الأضحية، وهى إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وفي الوقت ذاته إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم، مهما كان موقع قراهم وتجماعتهم السكانية.

وأشار شعبان، إلى أن الذبح سيبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى عصر آخر أيام التشريق، بذبح العجول البلدية فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بالمحافظة، وتوزيعها على غير القادرين خلال أيام العيد فى القرى الأكثر احتياجًا فى البحيرة، من خلال مكتب مشروعات المحافظة، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأوضح شعبان، أن الكمية المخصصة من اللحوم المستوردة 50 ألف كيلو لحوم توزع على الأسر الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية لأهالى محافظة البحيرة، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الزراعة، مؤكدًا أن اللحوم المستوردة، يتم ذبحها خلال أيام العيد وستوزع بعد شهرين حين وصولها مصر.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان، أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان، ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا، بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.