"أبوظبي للتنمية" يؤجل تسديد دفعات الديون المستحقة على الدول النامية

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي والعالمي، مبادرة يتم بموجبها السماح بتأجيل سداد الديون المستحقة على الدول النامية والشركات المستفيدة من قروض الصندوق خلال عام 2020، لمساعدتهم على تجاوز التداعيات الاقتصادية لوباء "كوفيد 19".

وسيتم تنفيذ هذه المبادرة التي تستفيد منها الدول والشركات المقترضة، وفقا للقوانين والإجراءات الداخلية المعتمدة لدى الصندوق، حيث تمتد فترة تعليق جميع الاستحقاقات من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2020، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتتماشى هذه المبادرة، مع موقف حكومة دولة الإمارات الداعم لقرار مجموعة العشرين G20 ضمن المبادرة التي أطلقها البنك الدولي والرامية إلى تعليق مدفوعات الديون المستحقة على البلدان النامية لمساعدتها على تلبية احتياجاتها التنموية، وتخفيف أعباء ديونها وتمكينها من معالجة تأثيرات "كوفيد 19" من دون ضغوط مالية.