معيط: الاقتصاد العالمي مازال متأثر بسبب كورونا رغم إلغاء الإغلاق

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أزمة فيروس كورونا كانت قاسية ومازالت لأنها ارتبطت بإغلاق التجارة والأنشطة الاقتصادية والسياحة، ما أدى إلى فقدان وظائف ودخل وهذا معناه إيرادات أقل للدولة وإنفاق أكثر، وهناك تخوفات ظهرت في تسبب تلك الأزمة بزيادة أسعار السلع الغذائية.

وأضاف "معيط" خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "مساء DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية استطاع الاقتصاد المصري أن يخطو خطوات مكنته من خفض العجز والدين وارتفاع في الاحتياطي النقدي، وبالتالي كل تلك العوامل ساعدت الاقتصاد على التماسك خلال أزمة الفيروس وامتصاصها، وهو ما انعكس من توافر السلع والأدوية بل وطرحت الدولة مبادرات.

وأشار إلى أن الدولة ضخت أكثر من مليار جنيه خلال 3 أشهر دعما للصادرات للشركات، إضافة إلى قرض لمصر للطيران بقيمة 2 مليار، كما تم دعم العمالة غير المنتظمة 1.6 مليار جنيه منحة لهم بإجمالي 3 مليارات جنيه، موضحا أن الاقتصاد العالمي مازال متأثر من تداعيات كورونا حتى بعد إلغاء الإغلاق.