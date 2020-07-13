"التضامن": بطاقات تموين لـ50 ألف أسرة من تكافل وكرامة

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين للمستفيدين من برنامج تكافل و كرامة، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 50 ألف أسرة من برنامج المساعدات النقدية المشروطة من تكافل و كرامة، بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي ، فى إطار التعاون بين الوزارتين لتكامل الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت التضامن، فى بيان لها اليوم، أنه تيسيرا على المواطنين فى الحصول على البطاقات التموينية تم إضافة خاصية للاستعلام عن المواطنين الذى صدرت لهم بطاقات تموينية وذلك عن طريق الموقع الإلكترونيHTTPS://tk.moss.gov.eg/ للاستعلام عن وجود بطاقة تموين من عدمه وسرعة التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابعة لسكنه للحصول على بطاقته التموينية.