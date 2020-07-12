"التضامن" تستجيب لاستغاثة سيدة تخلى عنها زوجها بسبب إصابتها في حادث

استجابت وزارة التضامن لحالة نجلاء سليمان التي تخلى عنها زوجها وأشقاؤها بعدما عرض برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تقريرا عن ظروفها الصحية.

وكانت أميرة سليمان، شقيقة "نجلاء"، روت تفاصيل القصة، قائلة: "نجلاء بقالها 4 شهور عاملة حادثة على الطريق الدائري، والمستشفى خدتها، ومكناش عارفين أنها عاملة حادثة وشوفنا صورها في النت، المستشفى قالت إنها عندها كسر حوض وتحتاج لعمليات والموضوع هيطول، وأنا ظروفي المادية ماتسمحش بنقلها للمستشفى وظروف إخواتها وحشة مش إحنا مش راميينها".

وتابعت خلال اتصال هاتفي للبرنامج: "جوزها شافها وقال عملت حادثة وخلاص مش نافعة، هي لا بتتكلم ولا بتمشي، حوضها مكسور وعندها كذا مشكلة".