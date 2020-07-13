"هونج كونج" تحظر التجمعات العامة لأكثر من 4 أشخاص بسبب "كورونا"

أعلنت منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة فرض حظر على التجمعات العامة لأكثر من أربعة أشخاص اعتبارًا من بعد غد الأربعاء، وذلك بسبب ارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في المنطقة خلال الأيام الماضية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمنطقة كاري لام، في تصريح اليوم، إن 12 مكانًا ينطوي على مخاطر عالية للإصابة بعدوى "كورونا"، بما فيها صالونات التجميل ومراكز اللياقة البدنية، سيتم إغلاقها ووقف أنشطتها لمدة سبعة أيام اعتبارًا من يوم الأربعاء.

وتأتي هذا التطورات بعد إعلان مركز هونج كونج لحماية الصحة، اليوم، تسجيل 41 حالة عدوى محلية بمرض فيروس كورونا الجديد ، وهو رقم مرتفع جديد منذ تفشي المرض.

وأضاف المركز أن سلاسل انتقال العدوى لـ20 شخصًا، من بين حالات الإصابة الجديدة، ما زالت غير معروفة، وهناك 21 شخصًا يرتبطون بمرضى تم تشخيص إصابتهم بالمرض في وقت سابق.

وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في المركز "تشوانغ شوك-كوان" إن وضع المرض خطير، حيث تزيد حالات الإصابة مجهولة المصدر كل يوم، وحذر من احتمال وجود المزيد من هذه الحالات في المجتمع.وأضاف كوان أن حالات جديدة عديدة مرتبطة بمطاعم، داعيا السكان إلى تجنب التجمعات الخاصة بتناول الوجبات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وشهدت هونج كونج عودة انتشار حالات الإصابة خلال الأسابيع الماضية، بعد تخفيف بعض القيود الخاصة بالسيطرة على المرض والوقاية منه، لإنعاش الاقتصاد وجعل المواطنيين يستأنفون حياتهم الطبيعية.ولمواجهة عودة انتشار المرض، فرضت الحكومة تدابير تباعد اجتماعي مشددة مرة أخرى، من بينها استئناف تطبيق الحد الأدنى على الزبائن في المطاعم والسماح للمدارس ببدء عطلة الصيف في وقت مبكر.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في هونج كونج إلى 1521 حالة، بعد تسجيل حالات الإصابة المحلية إضافة إلى 11 حالة وافدة من الخارج.وفي سياق متصل، خفضت العاصمة الصينية اليوم مستوى خطر الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد في مزيد من المناطق، حيث أصبحت العاصمة خالية من المناطق عالية الخطورة للإصابة بالمرض.

وقال نائب مدير مركز بكين للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "ليو شياو فنغ" إن بلدة هواشيانغ، المنطقة الوحيدة عالية الخطورة في المدينة، تم تعديلها لتكون منطقة متوسطة الخطورة بعد الإبلاغ عن أقل من 10 حالات محلية مؤكدة خلال 14 يوما متتالية، ليصبح لدى بكين بعد التعديل إجمالي سبع مناطق متوسطة الخطورة.

وأفادت بكين بعدم وجود حالات جديدة مؤكدة للإصابة بالمرض على المستوى المحلي يوم الأحد، ما يشير إلى أن المدينة لم يكن لديها حالات جديدة لمدة سبعة أيام متتالية.

وفي الفترة من 11 يونيو إلى 12 يوليو، أبلغت المدينة عن 335 حالة مؤكدة تم نقلها محليا، من بينها 226 حالة لا تزال في المستشفى و109 حالات خرجت من المستشفيات بعد التعافي.