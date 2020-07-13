آخرهم لطفي لبيب.. فنانون أجبرهم المرض على اعتزال الفن

أعلن الفنان لطفي لبيب أنه يُعاني من جلطة بالمخ، أدت إلى تعطيل الجانب الأيسر من الجسم.

وقال لبيب خلال برنامج "التاسعة" مع وائل الابراشي، "أنا شبعت تمثيل، والتمثيل بالنسبة لي ليس في كامل رونقي، أنا قلت إني اعتزلت عشان مرضي، وقولت اعتبروني اعتزلت، بس مش معنى كده لما ييجي دور كويس بشروطي الصحية أرفضه، طبعًا هعمله، لأني مقدرش أعيش من غير فن".

ولطفي لبيب ليس أول فنان يجبره المرض على الاعتزال، فقد سبقه الفنان محمود ياسين، الذي ابتعد هو الآخر عن التمثيل بسبب مرضه، حيث أعلنت زوجته شهيرة إصابتة بأمراض الشيخوخة.

وفي السياق ذاته، ابتعد الفنان صلاح السعدني عن التمثيل بعد مشاركته في مسلسل "القاصرات"، والذي نحج بشكل كبير، إلا أنه ابتعد بسبب مرضه.

ولم يخرج الفنان يوسف فوزي هو الآخر عن القائمة، حيث أجبره المرض على الابتعاد عن الأضواء بسبب إصابته بالشلل الرعاش.

ولم يختلف الأمر بالنسبة للفنان المنتصر بالله، والذي ابتعد عن التمثيل بسبب إصابته بخلطة في المخ أبعدته عن الساحة الفنية منذ 12عامًا.