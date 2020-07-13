برلمانية تونسية: الغنوشي يحاول التحكم في الحكومة.. وتحركاته مشبوهة

قالت رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى، إن عددا من أعضاء البرلمان يدفعون في اتجاه سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي، موضحةً أن حزبها تقدم بهذا الطلب في يونيو 2020، على خلفية لقائه غير المعلن بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت "موسى"، خلال تصريحات عبر "سكايب"، مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كما تقدمنا بهذا الطلب مرة أخرى بسبب تحركاته المشبوهة وتواصله مع جماعة الإخوان في ليبيا واتصاله الهاتفي غير المعلن مع أردوغان، ثم الأحداث الأخيرة التي جدت في تونس نهاية الأسبوع الماضي، وهي دعم العنف والإرهاب، من خلال السماح بإدخال من هم ذوي شبهات إلى البلد، وهم على علاقة بتنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب المناورات التي يقوم بها الغنوشي للتحكم في المشهد الحكومي كما يتحكم في المشهد البرلماني".

وشددت على أن الغنوشي أصبح يخرق القانون، مشيرةً إلى أن سحب الثقة ضرورة ملحة لإنقاذ البرلمان من الصورة السيئة ولإبعاد الخطر عن الأمن القومي وإبعاد الإخوان عن السيطرة على الحكومة.