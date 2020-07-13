وزير المالية: تصنيع تاكسيات وميكروباصات الغاز الطبيعي في مصر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع تحويل سيارات التاكسي إلى الغاز الطبيعي ليس مشروعًا جديدًا، مضيفًا أن تحويل الميكروباصات إلى الغاز الطبيعي أيضًا، أفضل للبيئة وأقل تكلفة.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن هناك مشروع آخر وهو سيارات الملاكي التي مر على صناعتها 20 عامًا، حيث سيتم استبدالها بتكلفة معقولة، مؤكدة أن هذه المبادرات تصب في أهداف استراتيجية للدولة.

وتابع معيط، أن العالم يتجه إلى الإقلاع عن استخدام السولار والبنزين في المركبات، مشيرًا إلى أن الدولة ستدعم هذه البرامج التي تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية.

وأردف أنه سيتم تمويل هذه البرامج وتقديم المساعدة في المقدمات والتقسيط المريح، حتى يشعر المواطن أنه يحصل على مزايا متعددة، موضحًا أن تكلفة الغاز الطبيعي تبلغ نصف تكلفة البنزين والسولار: "التوفير اللي بيعمله على مدار شهر، بيبقى نفسه أو أقل بدرجة طفيفة لقسط السيارة".

وأشار إلى أنه يتم العمل على التوسع في محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن مصر ستصنع سيارات الميكروباص والتاكسي البديلة محليًا أو سيتم تجميعها محليًا، أو تشجيع تصنيع الشركات العالمية على التصنيع والتجميع في مصر.