وزير المالية: 310 آلاف وحدة إسكان خلال 3 سنوات

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، انه تم انشاء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و60 ألف وحدة إسكان متوسط بإجمالى حوالى 310 آلاف وحدة إسكان خلال ثلاث سنوات

وأضاف "معيط" خلال كلمته، ان هناك 250 ألف وحدة إسكان لمحدودى الدخل على 90 مترا مربعا تكلفة تنفيذها حوالى 70 مليار جنيه.

واوضح أن هناك 60 ألف وحدة إسكان متوسطى الدخل ترتتاوح مساحتها من 95 إلى 120 مترا مربعا بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، لافتا كل هذا يأتى فى إطار توجيهات الرئيس لاستكمال إنشاء برنامج مليون وحدة سكنية، حيث تم خلال السنوات الماضية الانتهاء من 414 ألف وحدة إسكان اجتماعى منها بتكلفة 250 مليار جنيه.

وأشار إلى أن صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، يهدف إلى تحفيز الشركات على البيع بالتقسيط وتشجيع المستهلكين، مؤكدًا أن عجلة الإنتاج ستظل دائرة وستزيد من معدل النمو، منوهًا أنه من المستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 6 % ولكن أزمة كورونا أثرت وكل المبادرات تصب للعودة للوضع الاقتصادى الذى كنا عليه.

وأكد أن صندوق النقد الدولى يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى لأنه استطاع أن يمتص اللازمة فى فترة قصيرة والعودة تدريجيًا لمعدلات النمو مرة أخرى.

وتابع: "الصندوق سيعمل على تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة وحصول المواطنين على السلع بأسعار مناسبة".