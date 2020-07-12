وزير المالية: الحمد لله بنقلل فوائد الدين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه جرى دعم صناديق المعاشات في الموازنة المنتهية في 30 يونيو الفائت بـ 160 مليار جنيه، بينما سيتم دعمها خلال الموازنة الجديدة بـ 170 مليار جنيه، كما أن بند المرتبات في الموازنة الفائتة يبلغ 301 مليار جنيه، بينما في الموازنة الجديدة 335 مليار جنيه، كما أن الاستثمارات بها زيادة ضخمة حيث تصل لأكثر من 40% أي 80 مليار جنيه زيادة.

وأضاف "معيط" خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "مساء DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه يتم تمويل تلك المصروفات من خلال الإيرادات "مش من الكويس إن إحنا نمولها بالسلف تاني، إحنا الحمد لله بنقلل فوائد الدين، لو قولت هفرض ضرائب على الموبايلات ده هيأثر على المواطنين".

وأوضح أن موازنة الدولة سنويا يكون فيها عجز وهذا العام 430 مليار وبالتالي يتم تمويلهم بالاقتراض أو بسندات وأذون خزانة، وصندوق النقد الدولي أحد الأدوات التي تعاملنا معها وتم اللجوء لاقتراض 8 مليارات دولار من الصندوق، تكون على حزمتين، حيث حصلنا على الجزء الأول، ودفعة من الجزء الثاني.