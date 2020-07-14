اعتزال وعودة.. أحداث فنية شغلت الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات الماضية، اعتزال الفنان لطفي لبيب، وعودة كلا من لقاء سويدان ونهى عابدين عن قرار اعتزالهما. .

وأعلن الفنان لطفي لبيب أنه يُعاني من جلطة بالمخ "عطلت الجنب الشمال كاملًا"، وقال خلال برنامج “التاسعة “ مع وائل الابراشي "أنا شبعت تمثيل، والتمثيل بالنسبة لي ليس في كامل رونقي، أنا قلت أني اعتزلت عشان مرضي، وقولت اعتبروني اعتزلت، بس مش معنى كده لما ييجي دور كويس بشروطي الصحية أرفضه، طبعًا هعمله، لأني مقدرش أعيش من غير فن".

في المقابل تراجعت الفنانة لقاء سويدان عن قرار اعتزالها بعد أن أعلنت عدم إمكانية تعاملها مع الوسط الفني.

وكتبت "لقاء"، عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" يوم اعتزالها، "بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات اللي بتحصل حوالينا، قررت مفضلش متأرجحة ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة بحبها واشتغلتها من طفولتي ولكن لم تعد تحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة، مهنة أصبحت عبئا نفسيا وعصبيا على الفنان الذي يحترم فنه وذاته"، لتفاجئنا اليوم بإعلان عودتها، من خلال مسرحية "سيد درويش" التي يلعب بطولتها الفنان ميدو عادل.

نهى عابدين هي الأخرى تراجعت عن قرار اعتزالها بعد أن أعلنته منذ فترة عبر حسابها بالفيسبوك، حيث كتبت " قرار ممكن يكون صح أو غلط.. المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني.. أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي"، وبعد الاعتزال أعلنت مشاركتها فجأة في مسلسل "إلا أنا".

وقالت نهي لـ "الوطن" إن قرار اعتزالها كان سببه ضغوط وأنها كانت بحاجة لإعادة حسابتها ووقت تفصل فيه عن الفن وبعد أن هدأت قررت العودة مرة أخرى".