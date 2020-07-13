الأب بطرس دانيال: لطفي لبيب واجه أزمته الصحية بابتسامة دائمة

علاقة صداقة قوية تجمع الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما والفنان لطفي لبيب، ليس فقط على المستوى المهني بل امتدت أواصرها إلى تبادل الزيارات المنزلية، يتشاركان الحديث والرأي حول عمل فني جديد بدأه الأخير، حتى فوجئ الأب دانيال بأخبار متداولة حول اعتزال الفنان الكبير: "كلمته قالي مش صحيح.. أنا هحاول آخد الأدوار اللي تناسب حالتي الصحية الجديدة"، يقول رئيس المركز الكاثوليكي للسينما في بداية حديثه لـ"الوطن" عن أنباء اعتزال لبيب للفن.

اتصال هاتفي من الأب دانيال للفنان لطفي لبيب للاطمئنان على صحته والتأكد من حقيقة اعتزاله الفن تماما بعد تصريحات له مع الإعلامي وائل الإبراشي مساء أمس، أكد فيه الفنان الكبير أنه يمر بأزمة صحية أثرت عليه ومن أجل ذلك سيتجه إلى الظهور في أدوار معينة تناسب حالته الجديدة دون اعتزال تام، وبحسب رواية رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الفنان لطفي لبيب يعشق الفن ويحرص دائما على أن يراه جمهوره في أعمال فنية تليق به كما اعتادوا.

مواقف مختلفة جمعت الأب دانيال بالفنان لطفي لبيب، أحدهم خلال تكريمه بالمركز الكاثوليكي للسينما قبل عامين تقريبا، "هو متواضع جدا وقت التكريم كان بيقول أنا مستاهلش كل التكريم ده"، رغم أعماله الفنية المؤثرة بحسب قول الأب دانيال.

الأب بطرس دانيال: لطفي لبيب أصيب بجلطات أثرت عليه وقرر الاكتفاء بتمثيل أدوار تناسب حالته الصحية

جلطات مختلفة أصيب بها الفنان لطفي لبيب قبل أقل من عامين، أثرت على صحته زاره بعدها الأب دانيال في منزله الكائن بحي مصر الجديدة ومعه الفنانة نهال عنبر والفنانة شيرين للاطمئنان على صحته، "قابلته كتير وكل مرة بيقابلني بوجه بشوش وروح حلوة".

وكان الفنان لطفي لبيب يستعد للمشاركة في مسلسل جديد عن شكل الوحدة الوطنية في مجتمعنا قبل مرضه الأخير الذي أثر عليه ودفعه إلى اعتزال بعض الأدوار واختيار الأدوار البسيطة التي تناسب حالته الصحية فقط، وجلس يتشاور في الدور المعروض عليه مع الأب دانيال، إلا أن مرضه دفعه إلى التصريح الأخير الذي أطل به أمس مع الإعلامي وائل الإبراشي، وبحسب قول الأب دانيال، منعته أزمة كورونا من زيارته في المنزل ولكن سيظل على تواصل دائم معه بحكم صداقتهم القوية.