ندى بسيوني توجه رسالة إلى لطفي لبيب بعد قرار الاعتزال: "منستغناش عن فنك"

أعلنت الفنانة ندى بسيوني دعمها للفنان القدير لطفي لبيب، مطالبة إياه بالاستمرار وعدم اتخاذ قرار الاعتزال.

وكتبت ندى: "شفاك الله وعفاك يا استاذ لطفي لبيب يا جميل ربنا ما يجيب اعتزال راجع احسن من الاول الشاشة متستغناش عن فنك وطلتك".

كان الفنان لطفي لبيب، إنه يعاني من جلطة بالمخ "عطلت الجنب الشمال كاملًا".

وقال لبيب خلال برنامج التاسعة مع وائل الإبراشي "أنا شبعت تمثيل، والتمثيل بالنسبة لي ليس في كامل رونقي، أنا قلت إني اعتزلت عشان مرضي، وقلت اعتبروني اعتزلت، بس مش معنى كده لما ييجي دور كويس بشروطي الصحية أرفضه، طبعًا هعمله، لأني مقدرش أعيش من غير فن".