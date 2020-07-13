بعد انتهاء المفاوضات.. شكري يعلن فشل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر بذلت جهود كبيرة واستعدت لممارسة مفاوضات سد النهضة في أطر مختلفة، وكانت إرادتها السياسية القوية والواضحة للتوصل لاتفاق، وقدمت تنازلات كثيرة ووضعت كثير من الاعتبارات الإثيوبية محل تقدير عندما كانت تخدم مصالح دولتي المصب، لكن للأسف، النقاشات استمرت في هذه الجولة بأطروحات مماثلة لما سبق وأن طرحها الجانب الإثيوبي ولم نحرز أي تقدم أو الوصول لاتفاق.

وأضاف "شكري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه كان في أوقات عديدة أحاديث فيما يتعلق بمدى التقدم الذي أتت به المحادثات، والقضايا التي حصل قدر من التفاهم حولها، لكن في نهاية المطاف الأمر مرهون بالتوصل لاتفاق وليس الاقتراب من اتفاق أو نصف الاتفاق بأنه تجاوز نسب مئوية محددة.

وتابع: "لم أعهد في إطار المفاوضات السياسية أن تقيم الأمور بنسب مئوية إما أن نصل لاتفاق أو لا نصل لاتفاق، وليس هناك أهمية لأي تقديرات أخرى ونحن سوف نسير وفقا لما حدده مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة في إطار أسبوعين من المفاوضات، ورفع تقرير مرحلي، وتم رفع تقرير بالفعل للرئيس الجنوب إفريقي، رامافوزا، رئيس الاتحاد، ثم رفع تقرير في نهاية المفاوضات لتأكيد المواقف ورؤية كل طرف فيما تم تحقيقه وما هو ناقص ثم يجتمع مكتب الاتحاد ليقرر الرؤساء الخطوة التالية وكيفية التعامل مع الوضع الراهن".