دبلوماسي سابق يكشف الإجراء المحتمل حال فشل مفاوضات سد النهضة

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أزمة سد إثيوبيا قضية حياتية، قائلا إن مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي توحي أنه لم يتم التوصل إلى اكتشاف وسيتم رفع تقرير لرئيس الاتحاد لتكوين رأي.

وأضاف "حجازي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه إذا لم يستطع الاتحاد الأفريقي حل الأزمة يمكن الانتقال مجددا إلى مجلس الأمن، الموقف المصري عادل وواضح ومنطقي".

وأشار إلى أهمية الضغط على موقف إثيوبيا دبلوماسيا، مشيرا إلى أن مصر لن تقبل بفرض أي إرادة أخرى عليها، مستكملا "موقف مصر عادل والإصرار على موقفها سيساعدها على الوصول لمبتغاها"، معلقا "لدينا قيادة واعية قادرة على حماية مصالحنا لذلك يجب أن نثق في المستقبل".