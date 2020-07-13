بالأسماء.. مجلس نقابة المهندسين ينتخب هيئة مكتب جديدة

عقد مجلس نقابة المهندسين، اجتماعا له برئاسة المهندس هاني ضاحي، اليوم، لاختيار هيئة مكتب جديدة للنقابة عقب انتخابات التجديد النصفي التي جرت نهاية فبراير الماضي، وتأجيل تشكيل هيئة المكتب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت النقابة في بيان لها، إنها بناء على دعوة نقيب المهندسين لأعضاء المجلس الأعلى "في أجواء ديمقراطية واعية تم عقد الجلسة الإجرائية للمجلس الأعلى لنقابة المهندسين بأغلبية حضور بلغت 52 عضوا" بحسب البيان.

وأوضحت النقابة أنه في بداية الجلسة وجه نقيب المهندسين الشكر لأعضاء المجلس الأعلى المنتهية عضويتهم وهنأ الأعضاء الجدد، ووجه الشكر لهيئة مكتب النقابة العامة المنتهية ولايتهم لما قدموه وبذلوه من جهد من أجل رفعه نقابة المهندسين المصرية.

واستعرض ضاحي أهم الإنجازات التي نفذت في الفترة السابقة، وأهمها زيادة المعاشات، وانتظام صرفها للمهندسين وأسرهم، وما يتم تقديمه من خدمات الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم خلال هذه الفترة العصيبة، وجميع مشروعات الإسكان، وما تم من إجراءات في مجال التعليم الهندسي والارتقاء بالمهنة، وما تم من مجهودات في قانون المصالحة على مخالفات البناء وإجراءات نهو قانون نقابة المهندسين.

ودعا المهندسين للارتباط بنقابتهم والعمل جميعاً بروح الفريق، مؤكداً أن نقابة المهندسين العريقة هي بيت كل المهندسين المصريين وهي الحصن والمنبع الذي يتحقق فيه رفعه شأنهم المهني، وتحقيق الأهداف القومية للدور المهني للنقابة، وأثنى على ما بذلوه للوطن من مجهود، واشتراكهم الفاعل في تحقيق وإنجاز المشروعات القوميه التي بلغت 2.2 تريليون جنيه.

وجرت الانتخابات على 6 مقاعد لتشكيل هيئة المكتب الجديدة، وأسفرت عن فوز كل من:

1- المهندس أحمد عثمان وكيلاً للنقابة بأغلبية الأصوات.

2- المهندس محمد عبد العظيم وكيلاً للنقابة بأغلبية الأصوات.

3- المهندس محمود مغاوري أمين عام بالتزكية.

4- المهندس محمد ناصر حسين أمين صندوق بأغلبية الأصوات.

5- المهندسة زينب عفيفي أمين عام مساعد بأغلبية الأصوات.

6- المهندس أحمد حشيش أمين صندوق مساعد بأغلبية الأصوات.

ووجه ضاحي بضرورة تضافر كل جهود مهندسي مصر خلال الفترة القادمة من أجل رفعه نقابتهم والارتقاء بالمهنة وتفعيل أنشطة النقابة الهندسية والصحية والاستثمارية.