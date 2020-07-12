"مياه المنيا" تعقد اختبارات المهندسين "أون لاين"

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اختبار المقابلة الشخصية الخاص بوظيفة مهندس تخصص ميكانيكا والتي قد أعلن عنها بنظام "أون لاين".

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن هذا النظام الجديد جرى تعميمه تنفيذا للتوجهات العامة للدولة وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة كإجراء احترازي في ظل وجود جائحة كورونا المستجد.

وأضاف "الشهاوي" أنه جرى نشر كل التفاصيل الإجرائية الخاصة بالدخول للامتحان على الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، لافتا إلى أن كل المواعيد والنتائج يجري إعلانها من خلال هذه الصفحة.