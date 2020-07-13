مسؤول أمريكي: استخدموا الكمامات إذا كنتم تريدون المزيد من الوظائف

قال رئيس البنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس، روبرت كابلان، اليوم الاثنين، إن الاقتصاد الأمريكي سينمو بخطى أسرع وسيجد المزيد من الناس وظائف، في حال استخدم الجميع الكمامات الطبية.

وقال كابلان في ندوة افتراضية: "إذا استخدم الجميع الكمامات فإنني أعتقد أنه سيكون على الأرجح أهم شيء يمكن أن نفعله الآن لضمان أن يكون التعافي أسرع وألا يتباطأ"، مشيرا إلى أن الاقتصاد تباطأ منذ أن عاود فيروس كورونا المستجد الظهور بأعداد كبيرة في أرجاء الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتوقع كابلان أن الاقتصاد الأمريكي سينكمش ما بين 4.5 بالمئة إلى 5 بالمئة هذا العام، وسيهبط بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.